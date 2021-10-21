Путин решил провести традиционную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Однако дата и формат пока неизвестны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — передал ТАСС слова Пескова.

Традиционно Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции каждый год, начиная с 2001 года. Единственный был сделан, когда он занимал пост премьер-министра.

В пандемийный 2020 год формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Помимо журналистов, россияне тоже смогли задать главе государства вопросы.

Накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Указ также дает право главам регионов устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлевать их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.