Власть 10 марта 2023, 13:41 Путин решил обсудить с Совбезом развитие отношений с соседями и союзниками по ЕАЭС Президент Путин посвятил заседание СБ развитию отношений с соседями и союзниками по ЕАЭС Пресс-служба Кремля

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Очередное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности посвящено развитию отношений с ближайшими соседями и союзниками по Евразийскому экономическому союзу. Такую тему анонсировал глава государства, открывая заседание по видеосвязи.

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений — о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС», — заявил Путин.

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Он добавил, что многие аспекты находятся в поле внимания членов СБ постоянно, но есть темы, которые по предварительной договоренности стоит обсудить именно сегодня. После вступительного слова президент пригласил главу МИД Сергея Лаврова зачитать доклад.

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В совещании также участвуют председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.