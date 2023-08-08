Власть 08 августа 2023, 14:57 Путин решил изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о военном положении РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин решил внести в Госдуму проекты поправок о порядке уведомления Совета Европы и ООН в случае введения или прекращения военного либо чрезвычайного положения в стране. Согласно опубликованному распоряжению, официальным представителем главы государства при рассмотрении корректив в парламенте станет замминистра иностранных дел Александр Грушко. Содержание самих поправок пока не раскрывается.

Предполагается, что изменения внесут в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». ТАСС предположил, что поправки могут быть связаны с прошлогодним выходом России из Совета Европы.

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По действующему законодательству при введении ЧП или военного положения в РФ президент обязан принять меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении страны от обязательств в рамках международных договоров в части ограничения прав и свобод жителей. Примерно такая же схема действует при введении чрезвычайного положения. Кроме того, ООН и Совет Европы уведомляют о прекращении действия этих режимов.