Путин рекомендовал защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Президент Владимир Путин рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать Госдуме подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты ФЗ, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход», — говорится в заявлении.

Владимир Путин дал такую рекомендацию по итогам встречи с лидерами думских фракций. Ответственные за выполнение перечня поручений назначены премьер Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российский президент накануне предположил, что «мода на оголтелых энкавэдэшников» в кино связана с тем, что фильмы о проблемах советского периода принимают на международные фестивали. На «киноподделки» о войне внимание президента обратил сценарист Игорь Угольников. Глава президента указал, что авторы фильмов знают заранее, какие ленты могут пройти отбор, поэтому снимают подобные ленты.