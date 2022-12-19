Власть 19 декабря 2022, 16:28 Путин рекомендовал Подмосковью и Крыму давать земельные участки отличившимся в СВО Путин издал распоряжение о рекомендации выделять участки героям СВО в Подмосковье и Крыму

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Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации на Украине военным и семьям погибших бойцов. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, их жен и детей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ со своей стороны заключит между профильными структурами и властями регионов соглашения о порядке взаимодействия по данному вопросу.

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В сентябре президентскую выплату 15 тысяч рублей начали начислять военным и правоохранителям Подмосковья.

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Ранее россиянам объяснили, какие меры социальной поддержки положены членам семей мобилизованных. Например, жены мобилизованных резервистов имеют приоритет при устройстве на работу в госучреждения и воинские части.