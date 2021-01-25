Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Рекомендации содержатся в перечне поручений, опубликованных пресс-службой Кремля.
«Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории», — говорится в документе.
О необходимости пересмотра действующей системы возрастной маркировки 27 октября 2020 года заявила на заседании Совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Она предложила большинство знаков (0+, 6+, 12+ и так далее) оставить рекомендательными, и только 18+ — строгим.
Ямпольская уточнила, что «Тихий дон» имеет маркировку 18+, «Ромео и Джульетта», Евангелие и Коран — 16+.
Роскомандзор ранее уточнил, что телеканал НТВ не нарушает возрастные категории программ «Место встречи» и «Центральное телевидение», так как они выходят в прямом эфире и подпадают под исключение.