Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть предложенные в октябре 2020 года изменения правил возрастной маркировки произведений искусства и литературы. Нынешний ее вариант мешает работе театров, музеев и книготорговле.

Рекомендации содержатся в перечне поручений, опубликованных пресс-службой Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории», — говорится в документе.

О необходимости пересмотра действующей системы возрастной маркировки 27 октября 2020 года заявила на заседании Совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Она предложила большинство знаков (0+, 6+, 12+ и так далее) оставить рекомендательными, и только 18+ — строгим.

Ямпольская уточнила, что «Тихий дон» имеет маркировку 18+, «Ромео и Джульетта», Евангелие и Коран — 16+.

Роскомандзор ранее уточнил, что телеканал НТВ не нарушает возрастные категории программ «Место встречи» и «Центральное телевидение», так как они выходят в прямом эфире и подпадают под исключение.