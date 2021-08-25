Путин разрешил в исключительных случаях работать чиновником с иностранным гражданством

Россиянам с иностранным гражданством можно будет работать в государственных или муниципальных службах, но в исключительных случаях. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Таким людям разрешат работать в России без допуска к гостайне, если они не могут отказаться от второго гражданства по не зависящим от них причинам. Тем не менее действующие чиновники с несколькими гражданствами должны будут до 15 ноября направить обращения с просьбой оставить их в должности.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Такое решение может быть принято в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной и муниципальной службы.