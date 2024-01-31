Власть 31 января 2024, 00:22 Путин разрешил сотрудникам транспортной безопасности сбивать дроны Путин подписал закон о подавлении БПЛА сотрудниками транспортной безопасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий службам транспортной безопасности сбивать беспилотники. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

«В законодательстве закрепляется понятие „беспилотные аппараты“. К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы», — уточнило агентство.

Реклама

Теперь в России сотрудники подразделений транспортной безопасности смогут подавлять и уничтожать дроны, чтобы защитить охраняемые объекты инфраструктуры. Ранее Минобороны совместно с ФСБ разработали порядок принятия такого решения.

Закон также определил, что ФСБ будут выполнять эту задачу на объектах воздушного, водного, железнодорожного транспорта и метрополитена, причем службе будут безвозмездно предоставлять здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, а также оборудование, средства и услуги связи.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, но за исключением некоторых положений, для которых предусмотрены другие сроки.

Ранее в пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали о разработке проекта стационарных посадочных вышек «Ладонь» для бесконтактного заряда батарей БПЛА.