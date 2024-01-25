25 января 2024, 23:57
Путин разрешил российской компании купить бывшие угольные шахты украинского миллиардера
Путин одобрил сделку о покупке двух бывших угольных компаний Рината Ахметова
Президент РФ Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий, ранее принадлежавших украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.
«<…> разрешить совершение акционерным обществом „Лучшее решение“ сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ „Донской антрацит“ и „Шахтоуправление „Обуховская“, принадлежащих Fabcell Limited», — сказано в документе.
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Обе компании расположены в Ростовской области в городах Гуково и Зверево. Основным видом деятельности является добыча антрацита подземным способом. Ранее предприятия принадлежали украинской компании ДТЭК Рината Ахметова.
Бывшие топ-менеджеры банка «Тинькофф» купили кредитное учреждение на Филиппинах для развития своего финансового технического сервиса. Разрешение на сделку выдал Центральный банк островного государства.
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