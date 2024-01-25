Власть 25 января 2024, 23:57 Путин разрешил российской компании купить бывшие угольные шахты украинского миллиардера Путин одобрил сделку о покупке двух бывших угольных компаний Рината Ахметова РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин разрешил российской компании «Лучшее решение» приобрести 100% акций двух угольных предприятий, ранее принадлежавших украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

«<…> разрешить совершение акционерным обществом „Лучшее решение“ сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ „Донской антрацит“ и „Шахтоуправление „Обуховская“, принадлежащих Fabcell Limited», — сказано в документе.

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Обе компании расположены в Ростовской области в городах Гуково и Зверево. Основным видом деятельности является добыча антрацита подземным способом. Ранее предприятия принадлежали украинской компании ДТЭК Рината Ахметова.

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