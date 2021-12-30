Путин разрешил премировать чиновников за добросовестность

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий премировать госслужащих не только за отдельные заслуги, но и просто за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Прежде премировать государственных гражданских служащих можно было в качестве поощрения за выполнение отдельных заданий особой важности и сложности. А теперь, с подписанием закона, чиновников можно поощрять и за добросовестную работу в целом.

Путин уполномочил правительство определять правила денежного содержания чиновников и устанавливать порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, как Путин проведет 31 декабря. По его словам, у главы государства запланирован «полурабочий нерабочий день».

Сегодня Путин должен провести телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. В администрации президента США сообщали, что разговор начнется в 23:30.

Накануне Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии подарил российскому лидеру колбасу и бокалы.