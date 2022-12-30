30 декабря 2022, 23:24
Путин разрешил оплачивать задолженность за газ валютой
Президент Путин разрешил недружественным странам погашать задолженность за газ валютой
Недружественным государства позволили погашать задолженность за газ перед российскими поставщиками в валюте. Указ 30 декабря подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Если недружественное государство задолжало российскому поставщику газа, оплатить задолженность можно путем перевода средств в той валюте, которая была указана в контракте. Отечественным компаниям разрешили проводить такие расчеты — для этого им необходимо открыть специальный счет. Задолженность будут считать погашенной с момента поступления средств на него.
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В документе отметили, что оплата иностранным покупателем задолженности не является основанием для возобновления поставок газа. Указ вступил в официальную силу.
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После усиления антироссийских санкций стоимость голубого топлива в Европе начала резко расти. Цены взлетели на все энергоносители. Европейцев призвали экономить — власти Великобритании призвали жителей страны снижать температуру в домах, а также исключить теплопотери через двери и окна.
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