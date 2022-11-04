Путин разрешил мобилизацию судимых за тяжкие преступления, кроме педофилов и террористов | 360°

Власть 04 ноября 2022, 15:21 Путин разрешил мобилизацию судимых за тяжкие преступления, кроме педофилов и террористов Президент России Путин подписал закон о мобилизации судимых за тяжкие преступления РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин подписал закон о мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Тем же законом он определил исключения, например педофилия и терроризм. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Мобилизации все еще не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон транспорта. А также лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

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Также не возьмут отдавать долг Родине за такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти, унижение человеческого достоинства, нападение на лиц или учреждения под международной защитой.

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Еще глава государства подписал закон о ратификации договора между странами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Речь также идет о противодействии финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.