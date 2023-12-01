01 декабря 2023, 22:59
Путин разрешил «Лукойлу» приобрести акции UROC Ltd в компании «ЭЛ5-Энерго»
Президент России Владимир Путин разрешил нефтяной корпорации «Лукойл» приобрести долю UROC Limited в энергетической компании «ЭЛ5-Энерго». Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «Лукойл» может приобрести долю в 2,62 миллиарда обыкновенных акций публичного АО «ЭЛ5-Энерго», которые принадлежат UROC Limited. Это составляет долю в 7,4%.
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Компания «ЭЛ5-Энерго» — это три газовые станции и две ветроэлектростанции.
Ранее Путин разрешил проводить сделки с долями, составляющими уставный капитал «Холдинговой компании ЮэСэМ». Согласно распоряжению, разрешено совершать операции, которые влекут за собой «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения долями» компании. Для сделок не требуется других согласий.
Россия
Владимир Путин
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