Власть 01 декабря 2023, 22:59 Путин разрешил «Лукойлу» приобрести акции UROC Ltd в компании «ЭЛ5-Энерго» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин разрешил нефтяной корпорации «Лукойл» приобрести долю UROC Limited в энергетической компании «ЭЛ5-Энерго». Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что «Лукойл» может приобрести долю в 2,62 миллиарда обыкновенных акций публичного АО «ЭЛ5-Энерго», которые принадлежат UROC Limited. Это составляет долю в 7,4%.

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Компания «ЭЛ5-Энерго» — это три газовые станции и две ветроэлектростанции.

Ранее Путин разрешил проводить сделки с долями, составляющими уставный капитал «Холдинговой компании ЮэСэМ». Согласно распоряжению, разрешено совершать операции, которые влекут за собой «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения долями» компании. Для сделок не требуется других согласий.