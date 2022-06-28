Путин разрешил гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить статус самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан Украины, ДНР и ЛНР регистрироваться как самозанятым. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на профессиональный доход.

С помощью нового указа власти России хотят упростить бюрократическую волокиту. Таким образом жители освобожденных от националистов территорий смогут оперативно подать заявление в налоговый орган заявления о постановке или снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Кроме того, закон позволит увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле. Другим положительным последствием принятия закона станет возрастание объемов налоговых доходов в бюджеты российских регионов.

Авторы пояснительной записки отметили, что дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход.