Власть 08 сентября 2023, 23:07 Путин разрешил главе МВД пользоваться самолетом «Россия» Путин разрешил главе МВД Колокольцеву использовать летный отряд «Россия» Википедия

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Российский лидер Владимир Путин разрешил главе МВД Владимиру Колокольцеву использовать самолеты специального летного отряда «Россия». Распоряжение разместили на официальном интернет-портале правовых ресурсов.

«Абзац четвертый пункта 1 после слов „руководителя администрации президента Российской Федерации“ дополнить словами „министра внутренних дел Российской Федерации“», — написано в указе.

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В этом перечне состоят глава государства, председатели правительства, Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов.

Ранее Путин издал указ, который подразумевает обязательное страхование жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. В документе сказано, что военные имеют право на страховые гарантии в случае получения инвалидности, ранения, смерти или гибели в течение года после травмы.

Также Путин утвердил увеличение возраста отсрочки от призыва для сотрудников IT-компаний до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.