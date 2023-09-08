08 сентября 2023, 23:07
Путин разрешил главе МВД пользоваться самолетом «Россия»
Путин разрешил главе МВД Колокольцеву использовать летный отряд «Россия»
Российский лидер Владимир Путин разрешил главе МВД Владимиру Колокольцеву использовать самолеты специального летного отряда «Россия». Распоряжение разместили на официальном интернет-портале правовых ресурсов.
«Абзац четвертый пункта 1 после слов „руководителя администрации президента Российской Федерации“ дополнить словами „министра внутренних дел Российской Федерации“», — написано в указе.
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В этом перечне состоят глава государства, председатели правительства, Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов.
Ранее Путин издал указ, который подразумевает обязательное страхование жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. В документе сказано, что военные имеют право на страховые гарантии в случае получения инвалидности, ранения, смерти или гибели в течение года после травмы.
Также Путин утвердил увеличение возраста отсрочки от призыва для сотрудников IT-компаний до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
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Владимир Путин
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