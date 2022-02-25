Путин разъяснил Си Цзиньпину причины признания ЛДНР и спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, которому подробно разъяснил причины своего решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин изложил Си Цзиньпину причины признания ДНР и ЛНР и спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины и призванной уберечь население Донбасса от геноцида. Российский лидер также отметил, что с учетом поступивших с Украины сигналов готов направить в Минск делегацию для переговоров с украинскими представителями.

Китайский руководитель заявил, что с уважением относится к действиям российских властей в кризисной ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

Лидеры России и КНР также обсудили международную обстановку и подтвердили готовность к координации в ООН и на других площадках. Путин и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения нелегитимных санкций отдельными странами, действующими в корыстных целях. В связи с этим они подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества с учетом того, о чем говорили на прошлых переговорах. Путин также поздравил Си и китайский народ с успешным проведением Олимпиады.

В Кремле ранее заявили, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможности обсуждения с РФ нейтрального статуса его страны Путин выразил готовность направить в Минск для переговоров с украинской стороной делегацию представителей администрации, Минобороны и МИД.