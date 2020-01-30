Помощь пострадавшим в Беслане, база жертв политрепрессий и повышение активности присяжных: Путин раздал ряд поручений

Многие из поручений сложились после конкретных предложений членов Совета по правам человека (СПЧ). Верховный суд России будет отдавать больше дел на рассмотрение присяжным. Срок выполнения — 1 июня 2020 года. Ответственным за реализацию поручения назначен председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

До 1 октября в России будет рассмотрен вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Над этим начнут работать Росархив, ФСИН РФ, МВД и ФСБ. На территории памятного места «Бутовский полигон» к осени может быть создан музей памяти репрессированных. Эту рекомендацию Владимир Путин дал администрации Москвы и Московской области, а ответственными назначил мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Премьер-министру Михаилу Мишустину президент России поручил «принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей города Беслана». Речь идет о тех, кто пострадал в результате захвата террористами школы 1–3 сентября 2004 года. О выполнении должно быть доложено до 1 апреля 2020 года.