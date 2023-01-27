Власть 27 января 2023, 11:01 Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз piqsels

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства», — говорится в законе.

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Он вступит в силу 1 февраля.

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией подписали в Минске 19 июня 2020 года. Оно подразумевает, что иностранные граждане и люди без гражданства смогут въезжать на территорию России и Белоруссии, пребывать там и выезжать оттуда на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность. Соглашение регламентирует порядок действия сторон в этой сфере, в том числе обмен информацией.

Ратификация документа означает придание ему юридической силы путем утверждения соответствующим органом каждой из сторон.