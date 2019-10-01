Путин ратификал Конвенции о статусе Каспийского моря

«Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года», — говорится в документе.

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Согласно документу, акваторию Каспийского моря разделят на четыре части: внутренние территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.

Территориальные воды каждая страна установит самостоятельно, при этом акватория не должна превышать 15 морских миль (не более 27,7 километра) от исходной линии, которую определяет Конвенция. Рыболовная зона прилегает к территориальным водам на 10 морских миль (18,5 километра). Общий допустимый улов рыбы — страны определят в переговорах между собой. Вопрос дна и недр акватории Каспийского моря пока не определен.

Главными моментами конвенции является экологическая и военная безопасность при использовании акватории моря. В частности, судоходство и промышленный вылов рыбы, научные исследования и прокладки трубопроводов должны учитывать влияние на экологию.

Кроме того, Конвенция запрещает строительство военных баз в Каспийском море, а также несанкционированный проход военных судов государств, не подписавших международный договор. Исключения составляют случаи, когда нужна помощь терпящим крушение судам или самолетам.