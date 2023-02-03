Власть 03 февраля 2023, 11:48 Путин рассмотрит обновленную концепцию внешней политики Глава МИД Лавров: обновленную концепцию внешней политики передали на рассмотрение Путину РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Росси передало на рассмотрение президенту Владимиру Путину обновленную концепцию внешней политики страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Обновленная концепция внешней политики России находится на рассмотрении у президента Владимир Путина», — сказал он.

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Ранее глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщал, что дипломатическое ведомство может обнародовать новую концепцию уже в начале 2023 года.

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По его словам, в документе пропишут все нюансы внешней политики государства на ближайшие несколько лет, чтобы иностранные партнеры понимали позицию России в международных отношениях.

Прошлую концепцию внешней политики России публиковали в 2016 году, назвав защиту территориальной целостности и суверенитета государства главными задачами.