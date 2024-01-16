Власть 16 января 2024, 21:25 Путин рассмешил чиновников анекдотом про сыр с плесенью и сосиски Путин вспомнил анекдот про сыр и сосиски на встрече с главами муниципалитетов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски. Это произошло на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

В ходе встречи глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков сообщил о производстве более 60 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

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«Вспомнил, [как] вчера анекдот рассказывали: „У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть“. Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть», — ответил на это с иронией президент.

Он добавил, что сосиски необходимо производить высшего качества. На это Балбеков заявил, что в районе делают и сосиски. Его слова прозвучали под хохот участников мероприятия.

Ранее Путин косвенно дал оценку скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, упомянув ее в контексте обсуждения вопросов, связанных с участниками спецоперации. По словам президента, вернувшиеся из зоны СВО бойцы обладают правильными жизненными ценностями, в отличие от «прыгающих без штанов» тусовщиков.