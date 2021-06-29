Путин расскажет о вакцинации на прямой линии

Значительная часть вопросов, поступающих на прямую линию Владимира Путина, связана с коронавирусом. Во время эфира президент даст развернутый ответ на тему вакцинации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «России 24».

Прививки от коронавируса останутся в России добровольными, добавил собеседник.

По его словам, россиян интересует «COVID во всех ипостасях» — как болезнь, как проблема вакцинации, а также экономические последствия пандемии.

«Кто-то не понимает искренне, почему некоторые регионы для определенной категории профессий и секторов устанавливают в качестве обязательного условия вакцинацию», — пояснил Песков.

Некоторые протестуют против этого, отметил он.

«Кто-то утверждает, что у него противопоказания против конкретной прививки, что тоже, вряд ли, может быть. Кто-то говорит, что ему предлагают сделать „Спутник“, а он хочет „Вектор“, кто-то, наоборот, считает, что „Вектор“ нельзя, надо „Спутник“. Кто-то спрашивает, когда это кончится», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, некоторые «сетуют на кризисные проявления» и на то, что «приходится возвращать долги».

Песков отметил, что власти делают все возможное, чтобы минимизировать влияние мирового кризиса на население России.