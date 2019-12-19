Путин рассказал, за что Кадыров получил Героя России

«Когда я познакомился с первым президентом Чеченской Республики — он пришел сам, он не пришел сдаваться, а пришел, чтобы выстраивать отношения с Россией», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что во время той встречи Кадыров-старший заявил, что ошибался, думая, что республике будет лучше с исламскими странами. Он пояснил, что они начали подчинять народ Чечни своей воле, и заявил, что республике будет лучше с Россией.

Это был его выбор, вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его Владимир Путин.

Президент отметил, что постоянной опасности подвергается и его сын, который возглавляет Чечню сейчас. Он также подчеркнул, что Рамзан Кадыров также достоин наград за свои заслуги перед республикой.

«Посмотрите, что с Грозным стало, посмотрите на фотографии, вспомните, как Грозный выглядел — как Сталинград после Сталинградской битвы. В принципе, за это и героя труда можно было дать, но молодой еще — подождет», — заключил президент.