Важное 16 июня 2023, 16:25 Путин рассказал, в какой валюте производятся расчеты с Китаем Путин: более 80% расчетов РФ с Китаем идут в рублях и юанях Unsplash

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Более 80% расчетов России с Китаем производятся в рублях и юанях. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он констатировал «заметный прогресс» в использовании национальных валют во внешней торговле. Путин добавил, что около 90% расчетов России со странами Евразийского экономического союза идут в рублях.

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«Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами, в приоритете — ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС», — процитировал главу государства ТАСС.

Владимир Путин еще в марте заявлял, что Россия выступает за развитие расчетов в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

По данным временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, доля стран Евросоюза во внешней торговле Российской Федерации уменьшилась на 20% за два года.