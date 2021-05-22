Путин рассказал, в чем считает уникальной Россию

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем заключается уникальная особенность нашей страны. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он считает, что для талантливых людей Россия — «страна уникальных возможностей».

«А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив», — обратился Путин к участникам просветительского марафона «Новое знание».

Также он добавил, что для того, чтобы стать успешным, следует «определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать».