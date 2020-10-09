Путин рассказал Совбезу о разговорах с главами Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин во время встречи с Советом безопасности обсудил ситуации в Киргизии и Нагорном Карабахе. Он подчеркнул важность скорейшей стабилизации обстановки и рассказал о телефонных звонках, которые совершил перед встречами с министрами Армении и Азербайджана.

Владимир Путин перед встречей глав МИД РФ, Азербайджана и Армении рассказал Совбезу, что провел телефонные переговоры с представителями этих стран. Он пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В преддверии встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении президент России Владимир Путин информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что участники совещания возобновили призыв о прекращении огня к двум странам. Кроме того, они продолжили обмениваться мнением по ситуации в Киргизии. Песков отметил, что во время совещания участники подчеркнули важность стабилизации ситуации, «чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу».