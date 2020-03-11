«Я ему говорил: „Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом“. — „Не, не, я никогда этого не сделаю!“ — и попер. Попер — получил!» — вспоминал Путин о разговоре с грузинским коллегой до начала войны в Южной Осетии.

Президент сравнил бывшего грузинского лидера с мартовским котом, который «бегает по площадям, по крышам». Российский лидер прокомментировал и охлаждение отношений между Россией и Грузией. Он отметил, что грузинские власти просто «отпрыгнули в сторону» от Москвы. По его мнению, РФ в этом не виновата.

«Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу», — заключил Путин.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. В нем участвовали Грузия, Абхазия, Южная Осетия и Россия.

После пятидневной войны РФ признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Из-за этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. После ухода Саакашвили отношения наладились, но в 2019 году снова испортились из-за антироссийских протестов в Грузии. После этого Путин приостановил авиасообщение между странами. В начале марта президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в недобросовестной политике.