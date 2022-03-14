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    14 марта 2022, 20:41

    Путин рассказал премьеру Израиля Беннету о жертвах после попытки удара ВСУ по Донецку

    Путин в переговорах с Беннетом назвал варварством использование ВСУ кассетных снарядов

    Анатолий Минкин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ход специальной военной операции по демилитаризации Украины для защиты республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин рассказал премьеру Израиля Беннету о жертвах после попытки удара ВСУ по Донецку

    Российский лидер назвал варварской акцией попытку украинских военных нанести ракетный удар по центральному кварталу Донецка с использованием кассетного боеприпаса. Путин подчеркнул, что подобное поведение ВСУ привело к большим жертвам среди мирных жителей.

    Беннет рассказал президенту России о недавнем обсуждении ситуации на Украине с главами других стран. Путин поделился с собеседником оценкой переговоров между представителями России и Украины. Стороны договорились продолжить диалог.

    В последний раз Владимир Путин и Нафтали Беннет беседовали по телефону в минувшее воскресенье. Как сообщили в канцелярии главы правительства Израиля, переговоры продолжались более часа и основной темой стало прекращение ведения огня на территории Украины.

    Накануне украинский лидер Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля организовать переговоры России и Украины на территории Иерусалима.