Путин рассказал премьеру Израиля Беннету о третьем раунде переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, посвященный Украине и проведению специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал собеседнику о прошедшем в Белоруссии третьем раунде переговоров делегаций Москвы и Киева. Путин поделился своей оценкой встречи.

Президент России и премьер-министр Израиля договорились продолжить диалог по этому вопросу.

Это уже третья беседа Путина и Беннета, посвященная Украине за последние несколько дней. В минувшую субботу, 5 марта, политики встретились лично, но, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких заявлений не делали, а темой беседы стала Украина.

На следующий день после визита в Германию Беннет снова связался с Путиным, чтобы продолжить разговор, начатый на личной встрече накануне.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в минувший понедельник, 7 марта, в Белоруссии. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удалось продвинуться в договоренностях по организации гуманитарных коридоров. По остальным вопросам стороны решили договариваться на следующих встречах.