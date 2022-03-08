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    08 марта 2022, 19:25

    Путин рассказал премьеру Израиля Беннету о третьем раунде переговоров с Украиной

    Кремль: Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беннет обсудили ситуацию на Украине

    Анатолий Минкин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, посвященный Украине и проведению специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин рассказал премьеру Израиля Беннету о третьем раунде переговоров с Украиной

    Российский лидер рассказал собеседнику о прошедшем в Белоруссии третьем раунде переговоров делегаций Москвы и Киева. Путин поделился своей оценкой встречи.

    Президент России и премьер-министр Израиля договорились продолжить диалог по этому вопросу.

    Это уже третья беседа Путина и Беннета, посвященная Украине за последние несколько дней. В минувшую субботу, 5 марта, политики встретились лично, но, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких заявлений не делали, а темой беседы стала Украина.

    На следующий день после визита в Германию Беннет снова связался с Путиным, чтобы продолжить разговор, начатый на личной встрече накануне.

    Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в минувший понедельник, 7 марта, в Белоруссии. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удалось продвинуться в договоренностях по организации гуманитарных коридоров. По остальным вопросам стороны решили договариваться на следующих встречах.