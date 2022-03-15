Путин рассказал председателю ЕС Мишелю о гуманитарной помощи украинцам

Проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины обсудил президент России Владимир Путин с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер обратил внимание, что руководящие лица Евросоюза не приняли во внимание акцию украинских военных в Донецке с использованием ракеты «Точка-У», несущей кассетные боеприпасы. Детонация одного из снарядов привела к гибели мирных жителей.

Путин отдельно рассказал о проведении гуманитарных шагов российских военных, включая меры, которые принимаются для эвакуации мирных жителей.

Также президент России оценил переговоры с украинской делегацией по поиску договоренностей с учетом уже высказанных требований Москвы. Путин подчеркнул, что представители Киева пока не продемонстрировали серьезного настроя для поисков выхода, который устроит всех.