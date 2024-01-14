Власть 14 января 2024, 11:05 Путин рассказал, почему рад поездке на Чукотку Путин: поездка на Чукотку помогла увидеть, какие задачи там нужно решить РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин признался журналистам, что рад поездке на Чукотку, поскольку лично ознакомился с тем, какие задачи там нужно решить в первую очередь. Главу государства процитировало РИА «Новости».

Путин отметил, что давно хотел побывать на Чукотке и не жалеет о поездке — личные визиты «заменить невозможно».

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«Одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь. <…> Начинаешь понимать, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», — пояснил он, отвечая на вопросы представителей прессы по итогам посещения ДФО.

Президент обратил внимание на то, что Анадырь находится в одной стороне от залива, а аэропорт — в другой. Какие решения последуют по этому поводу, говорить пока рано, но «существуют разные варианты», добавил он.

На вопрос журналистов о том, не было ли ему некомфортно ехать по зимнику, он с улыбкой ответил: «Все нормально».

Владимир Путин побывал на Чукотке 10 января. По его мнению, она «мало чем отличается от Москвы и Петербурга».