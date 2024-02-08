Важное 08 февраля 2024, 14:01 Путин рассказал об отношении России к идее «одного Китая» Президент Путин: Россия придерживается принципа «одного Китая» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Россия придерживается принципа «одного Китая». Все попытки помешать воссоединению страны окажутся безуспешными, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Власти России всегда придерживались мнения о том, что тайваньский вопрос — внутреннее дело Китая. Министерство иностранных дел РФ призывало другие страны не вмешиваться в проблемы КНР. В Китае высоко оценили такую позицию российской стороны.

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять любым сепаратистам, которые пытаются добиться независимости Тайваня.

На прошлой неделе агентство Kyodo сообщило, что американская армия и Силы самообороны Японии впервые назвали Китай возможным противником в рамках двусторонних учений под рабочим названием «Острое лезвие».