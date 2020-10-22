Путин рассказал об особой связи России с Арменией и Азербайджаном

Владимир Путин заявил, что для России и Азербайджан, и Армения — равные партнеры. И с обеими странами он пытается выстроить полноценные отношения. Об этом глава государства рассказал на заседании клуба «Валдай».

«У нас всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном <…> И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», — передает РИА «Новости» слова президента.

По словам Путина, за все время обострения конфликта в Нагорном Карабахе с обеих сторон погибли более пяти тысяч людей.

Он также выразил надежду, что США помогут в урегулировании конфликта между Азербайджаном им Арменией.

Ранее Владимир Путин рассказал, что времена, когда Россия и США решали международные проблемы, прошли. И добавил, что на сегодняшний день Америка вряд ли может претендовать на мировое первенство.

Важной темой на заседании клуба стало будущее России. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас страна стоит не просто на пороге перемен, а на пороге тектонических сдвигов. Он не исключил, что в стране могут появиться новые формы социальной организации.