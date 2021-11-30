Путин рассказал об основной проблеме России в ближайшие 10 лет

Во время 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин назвал главную проблему в стране в ближайшее десятилетие. По его словам, сейчас остро стоит вопрос о демографическом развитии. Об этом написали «Известия».

«Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одна из главных», — отметил российский лидер.

Также он отметил два главных демографических спада, которые произошли в стране. Первый наступил во времена Великой Отечественной войны, а второй после распада СССР. Также Путин обратил внимание на среднюю продолжительность жизни в России.

По его словам, к 2030 году она должна составить 78 лет.

«Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», — заключил он.