Путин заявил об опасности войны на Ближнем Востоке

Российский лидер пояснил, что рассчитывает на благоразумность участников конфликта и они не допустят полноценной войны,

«Что касается ситуации в целом, то, надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет», — сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что сейчас военные действия проходят хоть и малой интенсивностью, но с гибелью людей. Допускать разгорания этого конфликта нельзя.

«Это приведет к новым масштабным исходам людей с территорий их традиционного проживания, к новым потокам беженцев, и не только в Европу, но и в другие регионы», — сказал российский лидер. Он назвал этот исход гуманитарной и экономической катастрофами, углубленными межрелигиозным кризисом.

По его словам, все это приведет к разрушению экономики и ущербу для мировой энергетики.

«Мы для этого и собираемся, в том числе, сегодня с госпожой федеральным канцлером собрались в Москве, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий», — подчеркнул президент России.

Как сообщило РИА ФАН, президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на прекращение боевых действий в Ливии в ночь на 12 января. Он напомнил, что об этом он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своей поездки в Стамбул.

«Я очень рассчитываю, что через пять часов, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции с Ангелой Меркель.

Встреча президента России и Ангелы Меркель прошла в Кремле. Она продолжалась 3,5 часа. Российский лидер назвал переговоры полезными и содержательными. Как уточнила «Газета.ru», стороны обсудили ключевые вопросы отношений России и Германии в политике, экономике и гуманитарно-культурной сфере.