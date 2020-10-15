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    15 октября 2020, 15:06

    Путин рассказал об обострении проблемы безработицы в России

    Борис Ломакин

    Владимир Путин заметил, что в целом по России усугубляется проблема безработицы. При этом растет промышленное и сельскохозяйственное производство.
    Путин рассказал об обострении проблемы безработицы в России

    На проблему безработицы президент России указал во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, передает сайт Кремля. Глава государства отметил, что в регионе много безработных, однако это проблема не только субъекта, но и всей страны.

    [В регионе] достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране

    Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что в то же время в Карачаево-Черкесии растет промышленное и сельскохозяйственное производство, но чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране. Однако рост стабильный, передает газета «Известия».

    Рашид Темрезов, докладывая Путину о ситуации в регионе, рассказал, что в регионе есть проблемы с низким доходом населения, а безработица также регистрируется. Особенно остро вопрос стоял в первом полугодии 2020 года. Темрезов добавил, что в субъекте РФ есть около 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов рублей, из которых многие уже на стадии реализации., а некоторые завершаются.