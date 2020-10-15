Путин рассказал об обострении проблемы безработицы в России

Владимир Путин заметил, что в целом по России усугубляется проблема безработицы. При этом растет промышленное и сельскохозяйственное производство.

На проблему безработицы президент России указал во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, передает сайт Кремля. Глава государства отметил, что в регионе много безработных, однако это проблема не только субъекта, но и всей страны.

[В регионе] достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что в то же время в Карачаево-Черкесии растет промышленное и сельскохозяйственное производство, но чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране. Однако рост стабильный, передает газета «Известия».

Рашид Темрезов, докладывая Путину о ситуации в регионе, рассказал, что в регионе есть проблемы с низким доходом населения, а безработица также регистрируется. Особенно остро вопрос стоял в первом полугодии 2020 года. Темрезов добавил, что в субъекте РФ есть около 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов рублей, из которых многие уже на стадии реализации., а некоторые завершаются.