Путин рассказал о выполнении «явно неправовых» решений ЕСПЧ

Во время заседания сопредседатель группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что международные инстанции, например ЕСПЧ, толкуют конвенции таким образом, что появляются новые положения, обязательств по которым Россия на себя не брала, сообщил ТАСС.

Источник фото: пресс-служба Кремля

«Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся», — ответил на это Путин.

Он добавил, что Россия исполняет все решения Европейского суда, даже неправовые, сообщило РИА «Новости».

Мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком. Владимир Путин президент России

15 января Путин объявил о конституционной реформе. Среди прочего речь шла о том, чтобы закрепить приоритет Конституции над международными нормами права.

В тот же день правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, 16 января новым премьером стал Михаил Мишустин, до этого возглавлявший налоговую службу.