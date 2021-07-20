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    20 июля 2021, 19:32

    Путин рассказал о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана

    Нина Петлинова

    Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

    Путин рассказал о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана

    «Я благодарен за то, что вы согласились приехать, слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление», — отметил российский лидер. Его процитировало РИА «Новости».

    Путин добавил, что сейчас активную работу ведет межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ближайшее время РФ направит в Баку представительную делегацию, которая продолжит заниматься этими вопросами там. Будут рассмотрены разные направления сотрудничества, в том числе транспорт, инфраструктура и промышленность.

    Владимир Путин также поблагодарил Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер подчеркнул, что такие решения всегда сложные, но по этому пути необходимо идти, чтобы урегулировать конфликт.

    Президент России также поздравил Алиева с мусульманским праздником Курбан-байрамом. В начале встречи Путин произнес праздничное приветствие.

    «Ид мубарак (благословенный праздник — прим. ред.). <...> Праздник же у мусульман, поздравляю вас. <…> Желаю всего самого доброго», — сказал он.