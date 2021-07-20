Путин рассказал о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана

Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Я благодарен за то, что вы согласились приехать, слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление», — отметил российский лидер. Его процитировало РИА «Новости».

Путин добавил, что сейчас активную работу ведет межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ближайшее время РФ направит в Баку представительную делегацию, которая продолжит заниматься этими вопросами там. Будут рассмотрены разные направления сотрудничества, в том числе транспорт, инфраструктура и промышленность.

Владимир Путин также поблагодарил Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер подчеркнул, что такие решения всегда сложные, но по этому пути необходимо идти, чтобы урегулировать конфликт.

Президент России также поздравил Алиева с мусульманским праздником Курбан-байрамом. В начале встречи Путин произнес праздничное приветствие.

«Ид мубарак (благословенный праздник — прим. ред.). <...> Праздник же у мусульман, поздравляю вас. <…> Желаю всего самого доброго», — сказал он.