Путин рассказал о внуках, которые звонят ему в Кремль

Владимир Путин не любит говорить о личной жизни. Тем не менее недавно российский президент упомянул о внуках, которые дозваниваются ему на работу.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Так он ответил на вопрос, могут ли внуки позвонить ему в Кремль.

Сама передача выйдет в воскресенье вечером, но ее анонс ведущий Павел Зарубин опубликовал уже 18 июня на своей странице в Instagram.

Известно, что у Путина есть две дочери. По данным из открытых источников, сейчас им 35 и 33 года. Однако чем они занимаются и как живут, точно не известно. По крайней мере, глава государства никогда официально не подтверждал информацию, которая есть про них в интернете.

В 2017 году во время прямой линии Путин рассказывал, что у него недавно родился второй внук, а старший посещает в детский сад. Об этом написала газета «Ведомости».

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы они чувствовали себя «принцами крови». Именно поэтому делает все, чтобы у них была обычная жизнь. Также российский лидер упомянул и дочерей, которые «занимаются наукой, образованием», «никуда не ездят».

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент намерен обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.