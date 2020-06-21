Путин рассказал о своих хобби

Президент Владимир Путин рассказал, что в свободное время слушает музыку, читает или занимается спортом. Но, по его словам, даже во время отдыха он остается на связи.

«Спорт, или почитать, или музыку послушать», — рассказал президент в интервью автору фильма «Россия. Кремль. Путин», отвечая на вопрос о том, чем он занимается в свободное время.

Путин признался, что за годы работы он научился заниматься в свободное время тем, что ему нравится. Но абсолютно всегда рядом с ним находятся операторы связи. Они стоят на расстоянии нескольких метров, чтобы обеспечивать Путина круглосуточной связью.

В 22:00 21 июня состоится премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин», куда войдут эксклюзивные интервью президента, собранные за последний год. Общался с президентом политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин. На телеканале «Россия 1» объяснили выход фильма тем, что в мае 2000 года Путин впервые вступил в должность, так что в фильме подводятся 20-летние итоги.

Журналист спрашивал Путина по политической повестке, а также задал несколько вопросов личного характера. Например, про внуков.