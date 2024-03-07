Власть 07 марта 2024, 14:10 Путин рассказал о своем отношении к алкоголю Путин заявил, что почти исключает алкоголь из жизни РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в канун 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза Серова. Он посоветовал девушкам закаляться, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам, как офицерам, это важно — закаливание», — сказал он.

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Глава государства указал на пользу контрастных ванн или душа. Он рассказал, что в юные годы жил в коммуналке в Ленинграде, где не было ванной.

«У нас и ванной-то не было в коммуналке. Но тем не менее, я выходил во двор зимой, обтирался снегом. Пацаном был еще», — подчеркнул президент.

Он добавил, что при желании всегда можно добиться нужного результата. Также Путин поздравил девушек с наступающим 8 Марта. Во время посещения училища глава государства сел за штурвал авиатренажера.