Власть 17 декабря 2023, 10:39 Путин рассказал о прежней «наивности» относительно планов Запада Президент Путин рассказал о своей наивности в нулевых годах Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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После распада СССР страны Запада собирались установить контроль над Россией и использовать ее ресурсы. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

Российский лидер признал, что имел наивные представления о Западе и считал, что другие страны не будут стремиться к конфронтации.

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«Определенная наивность, она присутствовала. <…> Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке <…>, у меня было наивное представление о том, что весь мир, и, прежде всего, так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией», — указал Путин.

По мнению президента, страны Запада хотели развалить РФ.

Ранее Путин указал на желание западных государств расчленить и разграбить Россию как с помощью силовых методов, так и с помощью смуты. Российский лидер подчеркнул, что Европе и США не нужна большая и многонациональная страна. Он предупредил, что Россия даст отпор всем, кто попытается ее развалить.