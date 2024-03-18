Власть 18 марта 2024, 03:27 Путин рассказал о судьбе военных НАТО на Украине Путин: военные НАТО погибают на Украине в большом количестве РИА «Новости»

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Военнослужащие стран НАТО воюют на Украине на стороне ВСУ, погибая в больших количествах. Об этом сообщил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.

«Военнослужащие стран НАТО на Украине присутствуют. Мы слышим там и французскую речь, и английскую. Ничего хорошего в этом нет в первую очередь для них, потому что они там погибают в большом количестве», — отметил он.

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В ходе выступления в своем избирательном штабе Путин оценил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По его словам, такое развитие событий приведет мир на порог третьей мировой войны.

Также глава государства заявил, что ВС РФ взяли инициативу в зоне специальной военной операции в свои руки. На некоторых участках фронта российские войска активно продвигаются, «кромсая противника».