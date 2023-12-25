Власть 25 декабря 2023, 17:19 Путин рассказал о строительстве фрегатов, корветов и других кораблей на вервях РФ Президент Путин: на вервях РФ строят 5 фрегатов и 8 корветов Kremlin Pool/Global Look Press

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Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других судов различных классов находятся в разных стадиях готовности на российских вервях. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей», — сказал глава государства.

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Он уточнил, что в ближайшие три года еще три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых подлодок «Ясень-М» запланировали построить на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» уже строят шесть дизельных подлодок. По словам Путина, есть и заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны.

Глава государства 25 декабря принял участие в церемонии поднятия флага на новых боевых кораблях Военно-морского флота. В ходе мероприятия президент заявил о подъеме российской судостроительной отрасли.