  • Путин рассказал о стремлении России «подтолкнуть разоруженческий процесс»

    06 ноября 2019, 16:05

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что у страны есть оружие, которое не имеет аналогов в мире, но она не собирается им никому угрожать. Напротив, РФ выступает в поддержку разоруженческого процесса. Его слова процитировало РИА «Новости».
    Путин рассказал о стремлении России «подтолкнуть разоруженческий процесс»

    Владимир Путин заявил, что страна продолжит наращивать свой оборонный потенциал и в будущем намерена «ставить на боевое дежурство» системы современного вооружения, например, лазерного и сверхзвукового. Тем не менее Россия готова сделать все, чтобы ускорить разоружение.

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    «Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс», — заявил президент в среду, 6 ноября, в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

    Он подчеркнул, что новое вооружение необходимо исключительно для защиты. Оно позволит гарантировать безопасность России в те времена, когда угрозы для страны растут.