Власть 20 ноября 2023, 19:53 Путин рассказал о старой идее по переносу столицы Чечни из Грозного Путин: столицу хотели перенести из Грозного после войны в Чечне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти России в недалеком прошлом обсуждали перенос столицы Чечни в другое место, так как в Грозном было много разрушений. Однако сейчас город изменился до неузнаваемости, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи регионам страны новой техники для общественного транспорта.

Глава государства отметил, что Чечня очень преобразилась за последние несколько лет. По оценке Путина, с трагического для республики периода до сегодняшнего дня прошло совсем немного времени.

Реклама

«Но не узнать ничего. Просто процветающая республика. Много, конечно, еще нужно сделать, мы это прекрасно понимаем. Но то, что сделано, впечатляет, безусловно», — обратился президент России к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Путин также обратил внимание, что Грозный стал выглядеть совершенно иначе. В этой связи политик напомнил о моменте, когда российское руководство обсуждало перенос столицы республики в другой город.

«Было разрушено почти все, до основания. Теперь эти мысли (о переносе столицы. — прим. ред.) кажутся странными, потому что Грозный — просто замечательный город», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил Кадырова и жителей республики за преображение региона.

Ранее Владимир Путин призвал глав российских регионов повышать скорость и комфорт общественного транспорта. Необходимость этого он объяснил растущей популярностью такого вида передвижения у россиян.