Путин рассказал о спасении бельков

Путин ответил анекдотом на предложение изменить систему медзакупок Подробнее

Российский лидер отметил, что, когда он приехал на север России, то экологи пожаловались ему на то, что местные жители торгуют шкурками детенышей тюленей — бельков. Малышей просто забивают палками.

«Я спросил: „Сколько надо денег, сколько они на этом зарабатывают?“ Ответили: „30 миллионов рублей“. Ну Россия не обеднеет, спасем бельков, попросил подготовить документы», — рассказал российский лидер.

Однако когда ему принесли бумаги на подпись, там уже фигурировала другая сумма, в сто раз больше — три миллиарда.

«Я сильно рассердился. Но 300 миллионов пришлось выдать», — подытожил российский лидер.

На этой же встрече российский лидер ответил анекдотом на предложение поменять схему государственных закупок. Заместитель главного врача одной из поликлиник предложил ввести понятие «контракта жизненного цикла» на новое медицинское оборудование.