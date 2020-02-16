Путин рассказал о сопротивлении идее бесплатного питания в школах
Как сообщила пресс-служба Кремля, он напомнил, что предыдущий вариант основного закона страны принимался в других условиях, когда экономика была в отличном от текущего состояния. Поэтому социальные гарантии можно было формулировать только в общем виде. Он упомянул и введение бесплатного питания в школах.
«Непросто далось. Все были против», — приводит слова Путина РИА «Новости».
О том, что российские школьники 1-4 класса в школах, технически к этому готовых, будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года, Путин заявил, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. С начала учебного года в 2023 году — правило вступит по всей стране.
Госдума уже одобрила во втором чтении проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Норма также вводит понятие «здоровое питание» и закрепляет его принципы.