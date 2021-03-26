Путин рассказал о смерти бывшего коллеги в Латвии от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал про бывшего коллегу, который умер от ковида в Латвии. Историей он поделился на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом», — отметил Путин.

Когда знакомый главы государства заболел ковидом, выяснилось, что в «главном латвийском инфекционном центре» не было даже магнитно-резонансного томографа.

«Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет», — сказал Путин.

Врачи предложили привезти знакомого президента в Москву, «сделали все, чтобы вывезти его», но в итоге оказалось поздно. По словам российского лидера, этот случай говорит об уровне системы здравоохранения в некоторых странах.

Путин не назвал имени знакомого, отметило Ura.ru.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус выявили более чем у 99 тысяч жителей Латвии, из них умерли 1864 человека. Латвия получила вакцины компаний Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Однако 16 марта власти страны приостановили вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности.