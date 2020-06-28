    28 июня 2020, 14:30

    Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин регулярно делает тесты на коронавирус. Об этом он рассказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    «Регулярно, раз в три-четыре дня», — уточнил глава государства.

    Российский лидер добавил, что все тесты у него пока отрицательные.

    Ранее Путин рассказал, почему в марте посетил «красную зону» больницы в Коммунарке. Он хотел посмотреть и убедиться своими глазами, как там все устроено.

    «Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть», — добавил президент.

    Перед посещением больницы Путин проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения «красной зоны». После этого он надел специальный костюм и маску с респиратором.