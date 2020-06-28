Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — уточнил глава государства.

Российский лидер добавил, что все тесты у него пока отрицательные.

Ранее Путин рассказал, почему в марте посетил «красную зону» больницы в Коммунарке. Он хотел посмотреть и убедиться своими глазами, как там все устроено.

«Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть», — добавил президент.

Перед посещением больницы Путин проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения «красной зоны». После этого он надел специальный костюм и маску с респиратором.